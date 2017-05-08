В Ночной хоккейной лиге ожидают участие Путина в гала-матче фестиваля в Сочи

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, как ожидается, традиционно примет участие в гала-матче финала VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги (НХЛ) среди любительских команд, который пройдет 10 мая в Сочи, сообщает пресс-служба лиги.
"Традиционный гала-матч финала фестиваля, в котором планируется участие главы государства, состоится в Ледовом дворце "Большой" 10 мая", - говорится в сообщении НХЛ.
Как заявил генеральный директор Ночной лиги Игорь Бахмутов, в первые шесть дней турнира, который начался 3 мая, проходит по 40 матчей, и более 30 - во вторые. "Составляя календарь, мы специально предусмотрели, чтобы обладатель Кубка Крутова определился к 10 мая - ведь по традиции он получает главный трофей любительского чемпионата страны из рук главы государства", - добавил Бахмутов.
Финал VI Всероссийского фестиваля по хоккею проходит в Сочи на пяти катках с 3 по 17 мая при участии 155 команд из 73 регионов России. Путин 4 мая направил поздравления с открытием финального этапа VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги участникам, гостям и организаторам соревнований. Он отметил растущее стремление заниматься спортом в обществе, особенно среди молодежи. Сам глава государства неоднократно выходил на лед в составе команды "Звезды НХЛ".