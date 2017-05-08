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Третьяк считает, что вратарь Сорокин сыграет с датчанами на ЧМ по хоккею

Спорт
8 мая, 21:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Все три матча ворота сборной России на чемпионате мира защищал Андрей Василевский

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Илья Сорокин

Илья Сорокин

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский вратарь Илья Сорокин должен сыграть в матче с датчанами на чемпионате мира по хоккею. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР), трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

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Все три матча ворота сборной России на чемпионате мира защищал Андрей Василевский. В заявке национальной команды находятся еще два голкипера - Сорокин и Игорь Шестеркин. Следующий матч россияне проведут 11 мая с командой Дании.

"Думаю, что Сорокину дадут сыграть в следующем матче, поскольку необходимо, чтобы в тонусе находились два вратаря. Решение принимаю не я, а тренер вратарей и главный тренер команды Олег Знарок, но, как мне кажется, они дадут сыграть Сорокину", - сказал Третьяк.

В понедельник сборная России одержала третью победу на чемпионате мира, выиграв со счетом 6:3 у команды Германии. С 8 очками она вышла на первое место в группе, обойдя сборную Латвии (6), немецкие хоккеисты занимают четвертое место с тремя очками.

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