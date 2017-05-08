Третьяк считает, что вратарь Сорокин сыграет с датчанами на ЧМ по хоккею

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский вратарь Илья Сорокин должен сыграть в матче с датчанами на чемпионате мира по хоккею. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР), трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

Все три матча ворота сборной России на чемпионате мира защищал Андрей Василевский. В заявке национальной команды находятся еще два голкипера - Сорокин и Игорь Шестеркин. Следующий матч россияне проведут 11 мая с командой Дании.

"Думаю, что Сорокину дадут сыграть в следующем матче, поскольку необходимо, чтобы в тонусе находились два вратаря. Решение принимаю не я, а тренер вратарей и главный тренер команды Олег Знарок, но, как мне кажется, они дадут сыграть Сорокину", - сказал Третьяк.

В понедельник сборная России одержала третью победу на чемпионате мира, выиграв со счетом 6:3 у команды Германии. С 8 очками она вышла на первое место в группе, обойдя сборную Латвии (6), немецкие хоккеисты занимают четвертое место с тремя очками.