Наказание за грубость: российские хоккеисты победили немцев на чемпионате мира

КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Сборная России со счетом 6:3 победила команду Германии в третьем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже. Россияне вышли в лидеры группы А.

Матч Германия - Россия относился к категории суперрейтинговых - на нем заведомо ожидался аншлаг. Так и случилось: за 2,5 часа до игры в кассе оставалось не более сотни билетов на места на верхнем ярусе. Четвертый аншлаг на турнире в Кельне оказался неминуем.

В последний раз на мировых первенствах россияне и немцы встречались год назад - в четвертьфинале в Москве хозяева победили со счетом 4:1.

Эксперты и хоккейные аналитики перед началом игры считали российскую команду фаворитом, но с оговоркой на то, что легкой прогулки у подопечных Олега Знарка все же не будет. Во-первых, команды стран-хозяев традиционно удачно выступают на домашних турнирах. Во-вторых, нынешняя команда Германии застолбила за собой статус упорного и неуступчивого соперника.

Тем не менее, встреча для российской команды началась как нельзя лучше. Уже на второй минуте встречи счет в матче открыл Вадим Шипачев. Интересно, что для нападающего этот бросок стал первым в трех проведенных играх на турнире. Россияне продолжили давление, однако столкнулись с сопротивлением соперника, которое отдельными моментами доходило до жесткого.

На 13-й минуте после грубой атаки сзади немца Патрика Хагера форвард Сергей Мозякин ударился головой и остался лежать на льду. Капитан российской сборной покинул площадку с посторонней помощью и не смог продолжить встречу. Хагер за свой прием получил матч-штраф. Позднее источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что у Мозякина подозрение на сотрясение мозга и он был отправлен в больницу для прохождения МРТ.

"Такие моменты не украшают хоккей, удар последовал исподтишка, что выглядело очень некрасиво. Примечательно, что это сделал лучший игрок в составе сборной Германии, - прокомментировал эпизод глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. - Думаю, что дисквалификация последует большая, потому что международная федерация борется с такими нарушениями, как удар в голову".

Слабая концовка

В концовке первого периода и во второй двадцатиминутке россияне сумели забросить еще четыре шайбы. Отличились все тот же Шипачев, Сергей Плотников, Никита Гусев и Никита Кучеров. В третьем периоде сборная России сбавила обороты, отдав инициативу сопернику, за что была наказана тремя шайбами соперника. Один гол отквитал Кучеров, удачно сыгравший на добивании.

"Надо прогрессировать дальше и работать над ошибками. Все старались порадовать страну", - прокомментировал матч первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

После игры главный тренер россиян отметил действия команды при игре "5 на 4". "Как мы и предполагали, встретились с очень мобильной командой. Было непросто, но ребята сыграли неплохо, свою роль сыграло большинство", - сказал Знарок. Специалист также добавил, что, по его мнению, немецкий нападающий, ударивший Мозякина, должен быть наказан дисквалификацией.

Отметил игру в большинстве и Третьяк: "Мне понравилось качество игры нашей команды, было видно, что наши ребята сумели собраться на этот матч: ребята действовали слаженно, держали шайбу, удачно входили в зону. Особенно отрадно, что им удается достойно играть в большинстве", - сказал глава ФХР.

Тарасенко без чемпионата мира

Но главной новостью по итогам общения журналистов с Знарком стало известие о том, что в команду из Национальной хоккейной лиги не приедет форвард Владимир Тарасенко, чей "Сент-Луис" минувшей ночью завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли. Причиной отказа Тарасенко стала незалеченная травма.

В графике выступлений российской сборной на чемпионате мира наступает небольшой перерыв. У команды запланировано мероприятие, посвященное Дню Победы. Все хоккеисты и персонал сборной возложат цветы к могилам советских солдат на кладбище, которое находится в 30 км от Кельна.

Следующий матч россияне проведут 11 мая против датчан.