Немецкий гонщик Глок получил предложение вернуться в "Формулу-1"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Немецкий гонщик Тимо Глок, ранее выступавший в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", а сейчас соревнующийся в Немецком кузовном чемпионате (DTM), заявил, что получил предложение перейти в одну из команд "Формулы-1". Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Happy to announce after a positive start in to 2017 @dtm_motorsport season i got straight a call from F1 Team for a seat fit! Will let you know soon which one will be the first race! Still in talks #F1 #f1comeback #comebackstronger Публикация от Timo Glock (@realglocktimo) Май 8 2017 в 8:58 PDT

"Рад сообщить, что после удачного старта сезона в DTM мне позвонили из команды "Формулы-1", - написал Глок. - Скоро я сообщу о своей первой гонке. В настоящее время ведутся переговоры".

Глок дебютировал в "Формуле-1" в 2004 году, позднее он выступал в "королевских гонках" с 2008 по 2012 год. Лучшим результатом немецкого пилота было второе место на Гран-при Венгрии в 2008 году. Всего он трижды поднимался на подиум в гонках "Формулы-1".