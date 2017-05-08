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Вопрос о дальнейшем участии Мозякина в ЧМ по хоккею решится после 10 мая

Спорт
8 мая, 22:43 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Российский нападающий получил повреждение в матче чемпионата мира против сборной Германии

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Сергей Мозякин

Сергей Мозякин

© Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Вопрос о дальнейшем участии в чемпионате мира получившего травму нападающего сборной России по хоккею Сергея Мозякина решится после 10 мая. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

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Хоккеист получил повреждение в понедельник в матче чемпионата мира против сборной Германии (6:3), который прошел в Кельне. После атаки сзади немецкого форварда Патрика Хагера в первом периоде Мозякин остался лежать на льду. Форвард покинул площадку с посторонней помощью, его увели в раздевалку. Хагер получил матч-штраф.

Позднее источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что у форварда подозрение на сотрясение мозга.

"У Мозякина было подозрение на сотрясение головного мозга. После проведенного обследования диагноз не подтвердился. После повторного обследования 10 мая будет решен окончательный вопрос об участии Мозякина в чемпионате мира", - сказал Ротенберг.

Следующий матч российская команда проведет 11 мая против сборной Дании.

Чемпионат мира по хоккею проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.

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