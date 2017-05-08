"Мидлсбро" проиграл "Челси" и вылетел из Английской футбольной премьер-лиги

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. "Челси" одержал победу над "Мидлсбро" со счетом 3:0 в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.

Забитыми мячами отметились Диего Коста (23-я минута), Маркос Алонсо (34) и Неманья Матич (65).

В турнирной таблице "Челси" продолжает лидировать, набрав 84 очка и на семь баллов опережая ближайшего преследователя - "Тоттенхэм". Обеим командам осталось провести по три матча. "Мидлсбро" за два тура до конца чемпионата с 28 очками занимает предпоследнее, 19-е место, отставая на семь баллов от идущего 17-м "Суонси". Таким образом, "Мидлсбро" досрочно вылетел во второй дивизион чемпионата Англии.

В следующем туре "Челси" 12 мая в гостях сыграет с "Вест Бромвичем", "Мидлсбро" на следующий день на своем поле примет "Саутгемптон".