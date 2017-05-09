Московское "Динамо" попробует принести России вторую победу на клубном ЧМ по волейболу

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Клубный чемпионат мира по волейболу среди женщин стартует во вторник в японском Кобе. В числе восьми участников турнира - чемпион России московское "Динамо", которое получило специальное приглашение от Международной федерации волейбола.

Клубный чемпионат мира среди женщин пройдет в 11-й раз, второй год подряд в турнире примут участие восемь команд. Впервые это соревнование состоится в Японии, право организовать мировое первенство получил город Кобе.

В чемпионате мира примут участие прошлогодний победитель - турецкий клуб "Эджзаджибаши", а также чемпионы Европы, Азии и Южной Америки - еще одна команда из Турции "Вакыфбанк", японский "Ред Рокетс" и бразильский "Рио-де- Жанейро" соответственно. К получившим wild card "Эджзаджибаши" и "Динамо" организаторы добавили местный "Хисамицу" из Кобе, а также бразильский "Озаску" и швейцарский "Волеро" из Цюриха.

На предварительной стадии команды разбиты на две группы. "Динамо" попало в группу А вместе с "Вакыфбанком", "Рио-де-Жанейро" и "Хисамицу", группу В составили "Эджзаджибаши", "Волеро", "Ред Рокетс" и "Озаску". 9 мая "Динамо" сыграет" с "Вакыфбанком" (начало - 04:00 мск), 10 мая - с "Хисамицу" (13:00), 12 мая - с бразильянками из Рио (03:30).

По итогам групповых турниров по две лучшие команды сыграют в полуфинале, остальные поборются на 5-8-е места. Полуфинальные встречи запланированы на 13 мая, решающие матчи пройдут 14 мая. Все игры чемпионата мира состоятся в "Грин-Арене" Кобе, которая на этом турнире будет вмещать около пяти тысяч зрителей.

Побеждало "Динамо", но казанское

"Динамо" в нынешнем сезоне в пятый раз стало чемпионом страны, однако в финальном турнире Лиги чемпионов команда Юрия Панченко заняла лишь четвертое место (титул достался "Вакыфбанку").

Чемпионаты мира по волейболу среди женских клубных команд проходят с 1991 года, в разные годы турниры принимали бразильский Сан-Паулу, итальянский Езоло, катарская Доха, швейцарский Цюрих, а год назад - Пасай (Филиппины). Единственным российским чемпионом в 2014 году стало казанское "Динамо", два года назад краснодарское "Динамо" уступило в финале "Эджзаджибаши", а в 1992 году третье место досталось "Уралочке" из Екатеринбурга.

За 10 предыдущих турниров лишь "Эджзаджибаши" удалось победить дважды - в 2015 и 2016 гг.

Клубный чемпионат мира среди мужских волейбольных команд в нынешнем году пройдет в декабре в Польше, среди участников - победитель Лиги чемпионов трех последних сезонов казанский "Зенит".