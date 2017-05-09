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Ландескуг: сборная Швеции обязана выйти из группы на ЧМ по хоккею

Спорт
9 мая, 0:41 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

По мнению шведского форварда, все команды на турнире достаточно сильные

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КЕЛЬН /Германия/, 9 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Швеции по хоккею неудачно стартовала на чемпионате мира, но обязана выйти из группы. Такое мнение журналистам высказал нападающий шведской команды Габриэль Ландескуг.

В понедельник сборная Швеции со счетом 3:4 уступила команде США в матче группового этапа.

"Была равная игра, но мы не смогли удержать преимущество по ходу матча. Любая команда на этом турнире сильна - мы понимали, что нам будет тяжело в матче с американцами. Мы неудачно начали чемпионат, но будем фокусироваться на дальнейших матчах и собственной игре. Нам нужно побеждать, чтобы выйти из группы", - сказал Ландескуг.

Ранее шведы уступили команде России (1:2 ОТ) и разгромили сборную Германии (7:2).

"Сравнить этот матч с игрой против команды России? В той встрече мы доминировали первые два периода, но россияне смогли перевернуть матч в заключительной двадцатиминутке. В сегодняшней игре мы атаковали меньше. По ощущениям, американцы выглядели неплохо в сравнении с командой России - это хорошие сборные, но разные", - добавил шведский форвард.

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже.

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