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The Telegraph: Агасси может стать новым тренером теннисиста Джоковича

Спорт
9 мая, 1:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

На прошлой неделе Джокович объявил о прекращении сотрудничества с тренером Марианом Вайдой

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Андре Агасси

Андре Агасси

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Восьмикратный победитель турниров серии Большого шлема американец Андре Агасси может стать новым тренером бывшей первой "ракетки" мира серба Новака Джоковича. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

На прошлой неделе Джокович объявил о прекращении сотрудничества с тренером Марианом Вайдой, фитнес-тренером Гебхардом Филом Гритшем и физиотерапевтом Миляном Амановичем.

Агасси завершил карьеру в 2006 году. На его счету 60 побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и восемь титулов на турнирах Большого шлема. Он является первым в истории обладателем карьерного "Золотого шлема" среди мужчин, в разные годы выиграв все четыре турнира Большого шлема и Олимпийские игры.

Джокович является 12-кратным победителем турниров Большого шлема, долгое время занимал первое место в рейтинге ATP, но в конце 2016 года уступил лидерство британцу Энди Маррею.

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