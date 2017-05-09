Россиянин Кузнецов проиграл Тсонга в первом круге турнира ATP в Мадриде

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Россиянин Андрей Кузнецов уступил французу Жо-Вильфриду Тсонга в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде (призовой фонд - $5,8 млн).
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5 в пользу француза, который "посеян" на турнире под 10-м номером.
В следующем раунде Тсонга встретится с испанцем Давидом Феррером.