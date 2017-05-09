Times: Шарапова получит wild card на турнир WTA в Бирмингеме

CNN: фирма зятя Трампа отрицает, что использовала его имя для привлечения инвестицийЭкономика и бизнес 9 мая, 3:24
Times: Шарапова получит wild card на турнир WTA в БирмингемеСпорт 9 мая, 2:49
Трамп снова назвал обсуждение его связей с Россией фарсомМеждународная панорама 9 мая, 2:02
Младшая дочь Трампа переедет в ВашингтонМеждународная панорама 9 мая, 1:43
The Telegraph: Агасси может стать новым тренером теннисиста ДжоковичаСпорт 9 мая, 1:35
Кондолиза Райс назвала военную мощь главным доводом Трампа в диалоге с РФМеждународная панорама 9 мая, 1:18
Bloomberg: Трамп недоволен работой своего помощника по нацбезопасностиМеждународная панорама 9 мая, 1:09
Совет ФИФА обсудит распределение квот на ЧМ-2026Спорт 9 мая, 0:21
"Ювентус" и "Монако" определят первого финалиста Лиги чемпионовСпорт 9 мая, 0:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова получит специальное приглашение (wild card) для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в английском Бирмингеме, который пройдет с 19 по 25 июня. Об этом сообщает The Times.
Такое решение в понедельник приняла Ассоциация лаун- тенниса - орган, в задачи которого входит развитие тенниса и организация теннисных мероприятий в Великобритании, на Нормандских островах и на острове Мэн.
В конце апреля россиянка впервые вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации, дойдя до полуфинала на турнире в Штутгарте. В понедельник 30-летняя россиянка проиграла во втором круге турнира в Мадриде канадке Эжени Бушар. В обоих турнирах Шарапова принимала участие по wild card. В обновленном рейтинге WTA Шарапова занимает 258-е место, это не позволяет ей отобраться в квалификацию престижных турниров.