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Times: Шарапова получит wild card на турнир WTA в Бирмингеме

Спорт
9 мая, 2:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

Турнир пройдет с 19 по 25 июня

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова получит специальное приглашение (wild card) для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в английском Бирмингеме, который пройдет с 19 по 25 июня. Об этом сообщает The Times.

Такое решение в понедельник приняла Ассоциация лаун- тенниса - орган, в задачи которого входит развитие тенниса и организация теннисных мероприятий в Великобритании, на Нормандских островах и на острове Мэн.

В конце апреля россиянка впервые вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации, дойдя до полуфинала на турнире в Штутгарте. В понедельник 30-летняя россиянка проиграла во втором круге турнира в Мадриде канадке Эжени Бушар. В обоих турнирах Шарапова принимала участие по wild card. В обновленном рейтинге WTA Шарапова занимает 258-е место, это не позволяет ей отобраться в квалификацию престижных турниров.

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