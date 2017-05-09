Получивший травму в матче с россиянами немецкий хоккеист Ридер больше не сыграет на ЧМ

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Форвард сборной Германии Тобиас Ридер пропустит оставшуюся часть чемпионата мира по хоккею из-за травмы, полученной в игре против команды России. Об этом сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги "Аризона", за который выступает Ридер.
Ридер получил травму нижней части тела по ходу встречи с россиянами, которая прошла в понедельник и завершилась победой подопечных Олега Знарка со счетом 6:3.
Сборная Германии после трех проведенных матчей занимает пятое место в группе А, имея в активе три очка. Россияне лидирует с восемью набранными баллами.
Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже.