Получивший травму в матче с россиянами немецкий хоккеист Ридер больше не сыграет на ЧМ

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Форвард сборной Германии Тобиас Ридер пропустит оставшуюся часть чемпионата мира по хоккею из-за травмы, полученной в игре против команды России. Об этом сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги "Аризона", за который выступает Ридер.

Ридер получил травму нижней части тела по ходу встречи с россиянами, которая прошла в понедельник и завершилась победой подопечных Олега Знарка со счетом 6:3.

Сборная Германии после трех проведенных матчей занимает пятое место в группе А, имея в активе три очка. Россияне лидирует с восемью набранными баллами.

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже.