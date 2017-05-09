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Волейболистки московского "Динамо" с поражения стартовали на клубном ЧМ

Спорт
9 мая, 5:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

Российский клуб проиграл турецкому "Вакыфбанку" со счетом 0-3

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Российское "Динамо" (Москва) проиграло турецкому "Вакыфбанку" в первом матче группового этапа клубного чемпионата мира среди женщин, который проходит в японском Кобе. Встреча группы А завершилась со счетом 0-3.

В следующем матче россиянки сыграют с японским клубом "Хисамицу", встреча пройдет 10 мая. "Вакыфбанк" в этот же день встретится с бразильским "Рио-де-Жанейро".

В турнире принимают участие восемь клубов. По итогам групповых турниров по две лучшие команды сыграют в полуфинале, остальные поборются за 5-8-е места. Полуфинальные встречи запланированы на 13 мая, решающие матчи пройдут 14 мая.

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