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"Голден Стэйт" вышел в полуфинал плей-офф НБА

Спорт
9 мая, 6:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

В четвертом матче серии 1/4 финала с "Ютой" "Голден Стэйт" одержал победу со счетом 121:95

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. "Голден Стэйт" в гостях со счетом 121:95 победил "Юту" в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в следующую стадию турнира.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Стефен Карри, набравший 30 очков. Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл (17 очков, 10 подборов, 11 передач). У проигравших наибольшую результативность показал Гордон Хэйворд (25 очков).

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу "Голден Стэйт". В полуфинале "Уорриорз" сыграют с победителем пары "Хьюстон" - "Сан-Антонио" (счет в серии - 2-2).

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