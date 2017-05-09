Бушар заявила, что многие теннисистки пожелали ей победы перед матчем с Шараповой

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Канадская теннисистка Эжени Бушар была вдохновлена перед матчем второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде с россиянкой Марией Шараповой, поскольку многие коллеги пожелали ей удачи в этой игре. Об этом Бушар, которую цитирует Би-би-си, заявила после победы над Шараповой (7:5, 2:6, 6:4).
Ранее канадка не раз открыто выступала с резкой критикой в адрес россиянки и против ее возвращения на корт после 15-месячной дисквалификации за допинг.
"Перед матчем я была очень вдохновлена, так как много игроков в частном порядке пожелали мне удачи, - рассказала Бушар. - Некоторые теннисистки подходили ко мне в раздевалке и желали победы, хотя обычно такого не бывает. Это показало, что большинство, возможно, боятся высказывать свое мнение по теме возвращения Шараповой".
Бушар также отметила хорошую игру россиянки. "Она играет очень хорошо после так называемого возвращения", - сказал канадка.