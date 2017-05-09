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Райндль: количество игр ЧМ необходимо сократить в будущем ради здоровья хоккеистов

Спорт
9 мая, 10:20 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Ранее президент IIHF Рене Фазель заявил, что федерация заинтересована в сокращении числа команд в высшем дивизионе турнира до 14

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КЕЛЬН /Германия/, 9 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Количество матчей чемпионата мира по хоккею в будущем необходимо сократить ради здоровья игроков. Такое мнение ТАСС высказал член совета Международной федерации хоккея (IIHF), президент Немецкого хоккейного союза и глава оргкомитета немецкой части чемпионата мира - 2017 Франц Райндль.

Ранее президент IIHF Рене Фазель заявил, что международная федерация заинтересована в сокращении количества команд в высшем дивизионе турнира с 16 до 14.

"Думаю, что время расширять турнир закончилось. В будущем надо будет сократить количество матчей и подумать о здоровье игроков, - сказал Райндль. - Если думать в этом направлении, возможно количество команд придется сократить".

Нынешнее количество сборных команд выступает в высшем дивизионе турнира с 1998 года. С 1992 по 1997 год в турнире принимало участие 12 сборных.

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