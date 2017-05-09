СМИ: Бэйл договорился с Моуринью о переходе в "Манчестер Юнайтед"

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Нападающий испанского футбольного клуба "Реал" Гарет Бэйл достиг договоренности с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью о переходе в английскую команду. Об этом сообщает испанский портал Dario Gol.
Окончательное решение валлийца будет зависеть от выступления МЮ в Лиге Европы. Если манкунианцы смогут завоевать трофей и обеспечить себе путевку в Лигу чемпионов в следующем сезоне, то Бэйл переедет в Манчестер уже этим летом, если же нет - то форвард останется в "Реале" еще на один год.
В текущем сезоне Бэйл провел за "Реал" 26 матчей, в которых забил девять мячей и сделал три результативные передачи. Значительную часть нынешнего сезона валлиец был вынужден пропустить из-за травм.
Бэйл перешел в "Реал" из английского "Тоттенхэма" в 2013 году за 100 млн евро. В октябре он продлил контракт с "Реалом" до 2022 года.