СМИ: Бэйл договорился с Моуринью о переходе в "Манчестер Юнайтед"

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Нападающий испанского футбольного клуба "Реал" Гарет Бэйл достиг договоренности с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью о переходе в английскую команду. Об этом сообщает испанский портал Dario Gol.

Окончательное решение валлийца будет зависеть от выступления МЮ в Лиге Европы. Если манкунианцы смогут завоевать трофей и обеспечить себе путевку в Лигу чемпионов в следующем сезоне, то Бэйл переедет в Манчестер уже этим летом, если же нет - то форвард останется в "Реале" еще на один год.

В текущем сезоне Бэйл провел за "Реал" 26 матчей, в которых забил девять мячей и сделал три результативные передачи. Значительную часть нынешнего сезона валлиец был вынужден пропустить из-за травм.

Бэйл перешел в "Реал" из английского "Тоттенхэма" в 2013 году за 100 млн евро. В октябре он продлил контракт с "Реалом" до 2022 года.