Организаторы двух этапов "Бриллиантовой лиги" подтвердили участие Сидоровой в стартах

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Организаторы этапов легкоатлетической "Бриллиантовой лиги", которые пройдут в середине июня в Осло и Стокгольме, подтвердили участие чемпионки Европы в прыжках с шестом россиянки Анжелики Сидоровой в этих стартах. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсменки Павел Воронков.
Сидорова входит в число тех российских легкоатлетов, которые уже сейчас могут принимать участие в международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Летний сезон победительница летнего первенства Европы 2014 года начнет выступлением на командном чемпионате России, который пройдет с 25 по 26 мая в Сочи. Затем спортсменка примет участие в этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме (8 июня).
"Нам уже принципиально подтверждены этапы в Стокгольме и Осло, - заметил Воронков. - Сейчас я обговариваю финансовые условия участия спортсменки в этих стартах".
Этап "Бриллиантовой лиги" в Осло пройдет 15 июня, в Стокгольме - 18 июня.
В активе Сидоровой есть также золото зимнего чемпионата Европы - 2015 в Праге и две медали высшего достоинства командных первенств Европы.