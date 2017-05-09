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Организаторы двух этапов "Бриллиантовой лиги" подтвердили участие Сидоровой в стартах

Спорт
9 мая, 11:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

Российская прыгунья с шестом, уже получившая допуск к международным стартам, в середине июня выступит Осло и Стокгольме

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Анжелика Сидорова

Анжелика Сидорова

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Организаторы этапов легкоатлетической "Бриллиантовой лиги", которые пройдут в середине июня в Осло и Стокгольме, подтвердили участие чемпионки Европы в прыжках с шестом россиянки Анжелики Сидоровой в этих стартах. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсменки Павел Воронков.

Сидорова входит в число тех российских легкоатлетов, которые уже сейчас могут принимать участие в международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Летний сезон победительница летнего первенства Европы 2014 года начнет выступлением на командном чемпионате России, который пройдет с 25 по 26 мая в Сочи. Затем спортсменка примет участие в этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме (8 июня).

"Нам уже принципиально подтверждены этапы в Стокгольме и Осло, - заметил Воронков. - Сейчас я обговариваю финансовые условия участия спортсменки в этих стартах".

Этап "Бриллиантовой лиги" в Осло пройдет 15 июня, в Стокгольме - 18 июня.

В активе Сидоровой есть также золото зимнего чемпионата Европы - 2015 в Праге и две медали высшего достоинства командных первенств Европы.

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