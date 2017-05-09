Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Турнир в Афинах станет первым международным стартом сезона для прыгуна с шестом Мудрова

Спорт
9 мая, 11:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

Турнир пройдет 1 июня на одной из городских площадей столицы Греции

Поделиться
Материал из 1 страницы
Илья Мудров

Илья Мудров

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Турнир по прыжкам с шестом, который пройдет 1 июня на одной из городских площадей столицы Греции Афин, станет первым международным стартом в сезоне для россиянина Ильи Мудрова. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков.

Обладатель серебряной медали Универсиады-2015 в прыжках с шестом Мудров, допущенный Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) до участия в международных соревнованиях, планирует начать летний сезон на командном чемпионате России в Сочи, который пройдет с 25 по 26 мая.

"Мудров затем прыгает 1 июня в Афинах, следующий старт у него будет 10 июня в польском Щецине", - сообщил Воронков.

25-летний спортсмен из Ярославля в зимнем сезоне уже сумел выполнить квалификационный норматив, позволяющий претендовать на участие в чемпионате мира в Лондоне. На январском Мемориале Дьячкова-Озолина Мудров одержал победу с результатом 5 метров 70 см. На зимнем чемпионате России спортсмен занял восьмое место (5,35).

IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Дарья Клишина и Анжелика Сидорова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты сборной России
20
Сборная России обыграла команду Германии на ЧМ по хоккею
25
Российские хоккеисты забросили 10 шайб в победном матче ЧМ с итальянцами
11
Забивака в Сочи: сотни жителей города посетили открывшийся парк Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Авиация не будет принимать участия в параде Победы в Москве из-за погодных условий
2
WSJ: санкции Запада не отражаются на состоянии нефтяной отрасли РФ
3
Парад Победы на Красной площади. Видеотрансляция
4
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
5
В Киеве два человека задержаны за баннер с георгиевской лентой
6
Путин уверен, что нет силы, способной поработить российский народ
7
Жан-Клод Юнкер иронично объяснил, почему Люксембург не нападет на Россию
Темы дня
Загрузка...
Реклама