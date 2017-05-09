Турнир в Афинах станет первым международным стартом сезона для прыгуна с шестом Мудрова

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Турнир по прыжкам с шестом, который пройдет 1 июня на одной из городских площадей столицы Греции Афин, станет первым международным стартом в сезоне для россиянина Ильи Мудрова. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков.

Обладатель серебряной медали Универсиады-2015 в прыжках с шестом Мудров, допущенный Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) до участия в международных соревнованиях, планирует начать летний сезон на командном чемпионате России в Сочи, который пройдет с 25 по 26 мая.

"Мудров затем прыгает 1 июня в Афинах, следующий старт у него будет 10 июня в польском Щецине", - сообщил Воронков.

25-летний спортсмен из Ярославля в зимнем сезоне уже сумел выполнить квалификационный норматив, позволяющий претендовать на участие в чемпионате мира в Лондоне. На январском Мемориале Дьячкова-Озолина Мудров одержал победу с результатом 5 метров 70 см. На зимнем чемпионате России спортсмен занял восьмое место (5,35).

IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Дарья Клишина и Анжелика Сидорова.