Бывший тренер сборной России по футболу Адвокат возглавил команду Нидерландов

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Главный тренер турецкого "Фенербахче" Дик Адвокат возглавил сборную Нидерландов по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов.

Соглашение с Адвокатом рассчитано до конца отборочного раунда чемпионата мира - 2018. В случае выхода команды в финальную стадию контракт с голландским специалистом будет продлен до завершения турнира.

Адвокат сменил на посту главного тренера национальной команды Данни Блинда, который был уволен 26 марта. Помощником 69-летнего специалиста стал известный в прошлом футболист Рууд Гуллит, который в 2011 году был главным тренером грозненского "Терека". По данным издания De Telegraaf, решение о назначении Адвоката на должность главного тренера было принято после отказа Хенка тен Кате ("Аль-Джазира", ОАЭ) возглавить национальную команду.

Адвокат возглавлял сборную Нидерландов в 2002-2004 годах. Под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы - 2004, где уступила сборной Португалии.

Российским болельщикам он известен по работе с "Зенитом" и сборной России. Вместе с клубом из Санкт- Петербурга специалист выигрывал чемпионат России (2007) и Кубок УЕФА (2008). С российской национальной командой Адвокат работал с 2010 по 2012 гг, он вывел ее в финальную стадию чемпионата Европы 2012 года. В групповом раунде россияне заняли третье место с четырьмя очками и не смогли пробиться в четвертьфинал.

После пяти туров отборочного турнира чемпионата мира 2018 года команда Нидерландов занимает четвертое место в группе А, отставая от идущих вторыми шведов на три очка.