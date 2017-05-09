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ХК "Сочи" на год продлил контракт с защитником Хомицким

Спорт
9 мая, 11:49 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В прошлом сезоне хоккеист из-за травмы сыграл за сочинский клуб только девять матчей

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КЕЛЬН /Германия/, 9 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник хоккейного клуба "Сочи" Вадим Хомицкий подписал новый контракт с клубом. Об этом ТАСС сообщил его агент Валерий Холин.

"Вчера подписали с клубом новый контракт. Соглашение рассчитано на год", - сообщил агент по телефону.

34-летний Хомицкий в прошлом сезоне сыграл за "Сочи" только девять матчей, поскольку получил травму на предсезонном турнире, от которой восстановился только к середине ноября. Очков в сезоне-2016/17 он не набрал.

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