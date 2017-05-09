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СМИ: Месси заработает около €120 млн по новому четырехлетнему контракту с "Барселоной"

Спорт
9 мая, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

Сторонам осталось согласовать незначительные детали нового контракта

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Лионель Месси

Лионель Месси

© EPA/ALEJANDRO GARCIA

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Барселона" предложил своему нападающему Лионелю Месси новый контракт на четыре года с зарплатой около €30 млн за сезон. Об этом сообщает испанская газета As со ссылкой на телеканал TV3.

Отмечается, что отец и агент футболиста Хорхе Месси встретился с президентом "Барселоны" Хосепом Бартомеу 21 апреля, в ходе встречи президент клуба предложил заключить новое соглашение. Издание сообщает, что обе стороны выразили заинтересованность в подписании контракта на этих условиях. Ранее другая испанская газета Marca сообщала, что агенту футболиста осталось согласовать лишь незначительные детали нового контракта перед его официальным подписанием.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основной состав клуба он дебютировал 16 октября 2004 года - в матче с "Эспаньолом", а свой первый гол за сине-гранатовых забил 1 мая 2005 года - в поединке с "Альбасете".

В составе каталонского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту мира.

 

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