Хоккеисты сборной России возложили цветы к братской могиле советских солдат под Кельном

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КЕЛЬН /Германия/, 9 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты и тренерский штаб сборной России почтили память погибших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к братской могиле советских солдат и мирных жителей в городе Зигбурге, расположенном в 30 км от Кельна, передает корр. ТАСС с места событий.
Братская могила находится на территории местного кладбища. Там захоронены военнослужащие Красной армии, взятые в плен во время Великой Отечественной войны, а также мирные жители СССР, которые с оккупированных территорий были отправлены на принудительные работы в Германию. Всего в братской могиле захоронены свыше 50 советских солдат и мирных граждан.
Цветы в День Победы возложили игроки, члены тренерского штаба команды, руководство и сотрудники Федерации хоккея России, а также российские журналисты.
Сборная России традиционно проводит подобные мероприятия в День победы. В мае 2015 года во время чемпионата мира в Праге и Остраве российские хоккеисты возложили цветы к мемориалу, посвященному бойцам Красной армии, освобождавшим Чехословакию от немецко-фашистских захватчиков, в деревне Грабыня. В прошлом году на чемпионате мира в Москве сборная возложила цветы к памятнику ополченцам Пролетарского района на Автозаводской площади.
В Кельне проходит чемпионат мира, который завершится 21 мая. Ближайший матч российские хоккеисты проведут с командой Дании 11 мая.