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Иностранные клубы не сыграют в чемпионате России по волейболу в сезоне-2017/18

Спорт
9 мая, 12:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне в первенстве страны могут выступить и мужские, и женские зарубежные клубы

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МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Следующий сезон чемпионата России по волейболу пройдет без участия иностранных клубов. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

В феврале куратор женских команд ВФВ Владислав Фадеев сообщил ТАСС, что федерация в начале мая сформирует предложения иностранным клубам по их участию в чемпионате России. Также в СМИ появилась информация, что мужской турнир может быть расширен за счет клуба из Польши.

"Этот вопрос уже фактически решен, участия иностранных клубов в следующем чемпионате России не предвидится", - заявил Яременко.

В чемпионате России среди мужских команд уже выступали иностранные клубы - в период с 2011 по 2014 год - украинский "Локомотив" (Харьков), белорусские "Строитель" (Минск) и "Шахтер" (Солигорск).

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