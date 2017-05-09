Трехкратного победителя "Тур де Франс" Фрума сбил автомобиль во время тренировки

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в индивидуальной гонке, трехкратный победитель "Тур де Франс" британский велогонщик Крис Фрум был сбит автомобилем во время тренировки. Об этом спортсмен написал в Twitter.

Инцидент произошел в Монако, где проживает Фрум.

"К счастью, я в порядке", - написал велосипедист.

Фрум побеждал в генеральной классификации "Тур де Франс" в 2013, 2015, 2016 гг. Становился бронзовым призером Игр 2012 и 2016 гг и чемпионом мира в 2013 году (командная гонка).

Хакерская группа Fancy Bears 15 сентября опубликовала на своем сайте документы, согласно которым Фрум ранее получил разрешение на употребление запрещенных веществ.