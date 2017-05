Исинбаева и Карякин посетили парад Победы на Красной площади

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ВАС! Мира, добра, счастья! Помним и гордимся нашими дедами и прадедами, и благодарим за мир в котором живём! Congratulations with a GREAT VICTORY DAY! Peace, goodness, happiness! We remember and are proud of our grandfathers and great-grandfathers, and we thank for the peace in which we live!

