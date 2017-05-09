Исинбаева и Карякин посетили парад Победы на Красной площади

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева посетила парад Победы на Красной площади. Фотографию с парада Исинбаева выложила в Instagram.
С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ВАС! Мира, добра, счастья! Помним и гордимся нашими дедами и прадедами, и благодарим за мир в котором живём! Congratulations with a GREAT VICTORY DAY! Peace, goodness, happiness! We remember and are proud of our grandfathers and great-grandfathers, and we thank for the peace in which we live!
Также на параде побывал член Общественной палаты, участник матча за звание чемпиона мира - 2016 по шахматам Сергей Карякин, который опубликовал фотографию в Twitter.
Последние приготовления к параду Победы! Всех с праздником!!! pic.twitter.com/fWhqr5y4J1— Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) 9 мая 2017 г.
Исинбаева является чемпионкой Игр (2004, 2008 гг.), бронзовым призером Олимпиады-2012 и трехкратной чемпионкой мира (2005, 2007, 2013).
Карякин в возрасте 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории. Он является обладателем Кубка мира (2015), чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016). В 2016 году одержал победу в турнире претендентов, благодаря чему принял участие в матче за звание чемпиона мира. Предусмотренные 12 партий матча между Карякиным и чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, который прошел 11 по 30 ноября в Нью-Йорке, завершились со счетом 6-6. На тай-брейке Карлсен одержал победу со счетом 3-1.