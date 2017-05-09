Участие Муллиной в "Бриллиантовой лиге" зависит от ее результатов в международных стартах

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Организаторы этапов "Бриллиантовой лиги" примут решение о возможности участия в своих стартах российской прыгуньи с шестом Ольги Муллиной после того, как она выступит на других международных соревнованиях. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсменки Сергей Ночевный.

"Организаторы этапов "Бриллиантовой лиги" с некоторым предубеждением относятся к результатам, показанным спортсменами на внутренних соревнованиях, - заметил Ночевный. - У них есть желание видеть у себя именно ведущих легкоатлетов. Поэтому приглашение Муллиной на "Бриллиантовую лигу" будет зависеть от того, какие результаты она покажет на тех международных стартах, где уже официально заявлена".

Муллина откроет сезон на турнире в южнокорейском Пусане, который пройдет 13 мая. Уже подтверждено участие Муллиной в соревнованиях, которые пройдут в голландском Хенгело (11 июня) и чешской Остраве (28 июня). В настоящее время россиянка находится в листе ожидания на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло, который пройдет 15 июня.

Международная ассоциация легкоатлетических федерации приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Дарья Клишина и Анжелика Сидорова.