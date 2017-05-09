Заседание исполкома РФС состоится 22 мая

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МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) пройдет 22 мая в Доме футбола в Москве. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.
"Исполком соберется 22 мая", - сказал Мутко.
Ранее вице-премьер заявил, что РФС подготовит к заседанию исполкома новую структуру управления - видение того, как руководство организации готово реализовывать "Стратегию развития футбола в Российского Федерации на период до 2030 года", утвержденную 8 апреля. Он включает в себя, в частности, меры по развитию профессионального футбола в стране, такие его аспекты, как лимит на легионеров, потолок зарплат для молодых игроков, количество клубов в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), введение адаптированных правил финансового "фэйр-плей" для всех клубов РФПЛ, независимое финансирование судейства, привлечение частных инвестиций для финансирования клубов с целью снизить нагрузку на государственный и муниципальный бюджеты.
После исполкома 16 июня в Санкт-Петербурге пройдет внеочередная конференция РФС. На ней планируются довыборы членов в исполком организации, среди которых должен быть глава судейского комитета, а также бывший футболист.