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Малайзия надеется на безопасность своих футболистов во время пребывания в КНДР

Спорт
9 мая, 14:20 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев

Первоначально отборочный матч Кубка Азии - 2019 между КНДР и Малайзией должен был пройти 28 марта

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СИНГАПУР, 9 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. В Куала-Лумпуре рассчитывают, что правительство КНДР сможет обеспечить безопасность малайзийских футболистов, которые примут участие в намеченном на 8 июня отборочном матче Кубка Азии 2019 года. Такое заявление сделал министр молодежи и спорта страны Хайри Джамалуддин Абу Бакар.

"Надеюсь, что матч между сборными двух стран состоится в намеченный день, а затем члены делегации благополучно вернутся на родину", - отметил глава ведомства. По его словам, "напряженность между двумя странами, возможно, и прошла, однако Пхеньян испытывает определенные проблемы с внешним миром".

Первоначально отборочный матч должен был пройти 28 марта. Однако в связи с дипломатическим скандалом, возникшим после убийства в Куала-Лумпуре Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, Малайзия обратилась к Азиатской конфедерации футбола (АФК) с просьбой о переносе игры.

Тогда в Куала-Лумпуре отметили "наличие вопросов относительно возможности обеспечения безопасности национальной сборной во время пребывания в КНДР". В частности, северокорейская сторона 7 марта запретила малайзийским гражданам, в том числе дипломатам покидать пределы страны. После напряженных переговоров, проходивших в Пекине, 31 марта ограничения были сняты, а премьер- министр Малайзии Наджиб Разак заявил о завершении кризиса в отношениях с КНДР.

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