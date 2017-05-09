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Баскетболисты "Химок" вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ, где сыграют с "Зенитом"

Спорт
9 мая, 14:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

В третьем матче 1/4 финала "Химки" победили красноярский "Енисей" со счетом 89:68

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" обыграли в гостях красноярский "Енисей" со счетом 89:68 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ и вышли в следующий раунд турнира.

Самым результативным в матче стал защитник подмосковной команды Алексей Швед - 22 очка.

"Химки" выиграли серию до трех побед со счетом 3-0 и в полуфинале сыграют с петербургским "Зенитом".

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