Баскетболисты "Химок" вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ, где сыграют с "Зенитом"

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" обыграли в гостях красноярский "Енисей" со счетом 89:68 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ и вышли в следующий раунд турнира.
Самым результативным в матче стал защитник подмосковной команды Алексей Швед - 22 очка.
"Химки" выиграли серию до трех побед со счетом 3-0 и в полуфинале сыграют с петербургским "Зенитом".