Бывший футболист "Спартака" Митрески может стать тренером-селекционером красно-белых

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Бывший защитник сборной Македонии Игор Митрески может стать тренером-селекционером московского футбольного клуба "Спартак". Об этом заявил Митрески, которого цитирует портал Azerisport.
"У меня есть вариант продолжить карьеру в качестве тренера-селекционера, - сказал он. - По этому поводу вскоре отправлюсь в Москву".
Митрески выступал в "Спартаке" в 2001-2004 годах, став в составе клуба чемпионом России (2001) и бронзовым призером национального первенства (2003), а также обладателем Кубка страны (2002/03) . Всего он провел за "Спартак" 85 матчей.
В составе сборной Македонии на его счету 61 игра и 1 гол. В 2014 году Митрески завершил карьеру футболиста.