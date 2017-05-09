СМИ: "Зенит" предложил трехлетний контракт главному тренеру "Фиорентины" Соузе

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" предложил португальцу Пауло Соузе, в настоящее время возглавляющему итальянскую "Фиорентину", контракт сроком на три года. Об этом сообщает портал Violanews.
Издание отмечает, что сам 46-летний специалист проявляет наибольшую заинтересованность в работе в немецкой "Боруссии" (Дортмунд), однако "Зенит" рассматривает его как приоритетный вариант на замену Мирче Луческу, который, как сообщали турецкие СМИ, может занять должность генерального или спортивного директора стамбульского клуба "Галатасарай".
Соуза возглавляет "Фиорентину" с 2015 года, в текущем сезоне клуб с 56 очками в 35 матчах идет на восьмом месте в турнирной таблице.