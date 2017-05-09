Лукашенко раскритиковал игру белорусской сборной по хоккею на чемпионате мира

МИНСК, 9 мая. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко крайне не доволен игрой белорусской сборной по хоккею на чемпионате мира 2017 года и пообещал разобраться с ситуацией. Об этом он заявил во вторник журналистам в Минске.

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже, сборная Белоруссии проиграла все три сыгранных матча - командам Финляндии (2:3), Чехии (1:6) и Канады (0:6). Также команде предстоит сыграть в группе B со сборными Швейцарии, Франции, Словении и Норвегии. В плей-офф выходят первые четыре команды из каждой группы, последняя, восьмая команда в группе вылетает из высшего дивизиона.

"Пока играют отвратительно, и ситуация в хоккее настолько неадекватная, что после чемпионата мира, мы договорились, с тренерами, спортсменами соберемся и будем думать, что делать: в хоккее провал, в футболе - провал, в биатлоне, где мы всегда наверху были, - провал, и этого допустить мы не можем", - сказал он. При этом президент подчеркнул, что сейчас уже "никто не скажет, что мы кому-то не заплатили или не профинансировали".

"Наверное, просто зажрались в некоторых видах спорта", - заявил Лукашенко. По его словам, эта сфера "будет отрегулирована". "Посмотрим, что будет дальше, сделают выводы, будут играть - будем это принимать, нет, - значит, мы с этим мириться не будем", - сказал президент. Лукашенко подчеркнул, что "спорт - это величайшая идеология, которая позволяет населению страны объединяться вокруг успеха спортсменов".

Он напомнил, что Белоруссия с Латвией подали заявку и рассчитывают принять вместе в 2021 году чемпионат мира по хоккею. В этой связи президент заверил, что если не в этом году, то в 2022 или 2023 годах первенство обязательно снова пройдет в Белоруссии. "Надо везти этот вид спорта в страну не для популяризации, он итак у нас популярен, надо везти для того, чтобы выигрывать. Но так, как играет наша команда, - это просто людям по нервам", - сказал Лукашенко.

"Понимаем, что играли с фаворитами, но и они не супервелики. Развязность, отсутствие дисциплины, скатывание на индивидуальную игру, которой не владеет ни один наш хоккеист. Нет, они еще в своей зоне крутят этой шайбой, теряют и получают голы", - сказал президент. По его словам, с нынешней игрой "можно пролететь и мимо плей-офф, дай бог зацепиться за высший дивизион".