СМИ: "Реал" заплатит €40 млн за 16-летнего бразильского футболиста

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Реал" достиг договоренности о переходе 16-летнего полузащитника бразильского "Фламенго" Винисиуса Жуниора, сумма сделки составит около €40 млн. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Винисиус Жуниор в понедельник прошел медобследование, но сможет перейти в мадридский клуб лишь летом 2018 года, когда достигнет совершеннолетия.

Руководство "Реала" пообещало родителями и агенту бразильского полузащитника, что футболист будет выступать за основную команду, а не молодежную.

На счету Винисиуса Жуниора нет ни одного матча в составе основной команды "Фламенго".

За сборные Бразилии разных возрастов он провел 25 игр, забил 23 мяча и сделал четыре передачи. Он является двукратным чемпионом юношеских чемпионатов Южной Америки. Винисиус Жуниор признан лучшим игроком юношеского чемпионата Южной Америки - 2017 (игроки до 17 лет).