Алейников: главный тренер "Спартака" Каррера не из тех, кто становится калифом на час

МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера прекрасно понимает, что защитить завоеванный с командой титул чемпиона России будет намного сложнее, чем впервые выиграть его. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер чемпионата Европы в составе сборной СССР Сергей Алейников, живущий в Италии и хорошо знающий Карреру.

В воскресенье по итогам матчей 27-го тура "Спартак" досрочно стал чемпионом страны. Каррера был приглашен в тренерский штаб красно-белых перед началом сезона, а после ухода с поста главного тренера Дмитрия Аленичева возглавил команду.

Как рассказал Алейников, он познакомился с Каррерой, когда итальянец еще был действующим футболистом, пару раз играл вместе с ним в ветеранских матчах, а сейчас они имеют общих знакомых в Турине и периодически поддерживают связь. "Конечно, поздравил его. У него очень хорошее настроение, потому что такое происходит не часто - тренер берет команду и добивается большого успеха. Радость это для него огромная", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, Каррера в бытность игроком был лидером защитной линии, одним из тех, кого не принято было заменять, работоспособным и выносливым. "Это простой парень, без всяких "закидонов", он прошел все ступени, прежде чем подойти к вершине, поэтому знает, что строить из себя что-то не стоит, начнешь - и станешь калифом на час. Парень хороший, профессионал, - поделился впечатлениями Алейников. - Звездняк? Он прекрасно понимает, что как только он зазвездится, то его звезда тут же погаснет".

"Он грамотный, сообразительный, знает, что почивать на лаврах он может только какое-то время, потом надо снова закатывать рукава и работать, доказывать. Сегодня ты выиграл - и ты хороший тренер, завтра у тебя нет результата - ты никакой. И начнутся разговоры, что все было случайно, что тебе повезло, что были проблемы у "Зенита" и ЦСКА", - добавил собеседник агентства.

"Главной задачей станет поиск новой мотивации для игроков"

Алейников согласился с тем, что, как и большинство итальянских специалистов, Каррера очень эмоционален. "Сложно судить по телевизионным картинкам, насколько это (эмоциональность Карреры - прим. ТАСС) влияет на команду, но если она добивается успеха, значит, что-то в нем есть. Тем более, в команде много игроков из Южной Америки, они ведь тоже эмоциональные".

В следующем сезоне, по мнению эксперта, главным для Карреры станет поиск новой мотивации для игроков. "Для любого спортсмена самое главное - мотивация, внутренняя или внешняя, другой вопрос; и задача тренерского штаба и всех тех, кто входит в систему клуба, найти правильную мотивацию. В любом случае, когда команда выигрывает, обычно все в одной телеге, а когда проигрывает - проигрывает обычно тренер и игроки", - добавил он.

По мнению Алейникова, сейчас сложно оценить перспективы красно-белых в Лиге чемпионов в следующем сезоне. "Сложно говорить, что из себя будет представлять команда. Прежде всего, надо подождать окончания сезона, посмотреть, какие изменения в составе произойдут", - пояснил он.

Ранее в СМИ писалось, что Каррера с лета фактически станет исполнять обязанности и спортивного директора. По мнению Алейникова, итальянцу это не помешает. "Он в этом заинтересован, он будет выбирать тех игроков, которые ему нужны. Это в принципе положительная практика", - подытожил собеседник агентства.

Каррера, будучи игроком, выступал за несколько итальянских клубов, а пик его карьеры пришелся на время, проведенное в "Ювентусе" (1991-1996), в составе которого он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. Алейников выступал за "Ювентус" в качестве игрока, а затем работал в клубной академии.