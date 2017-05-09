Более 100 человек задержано из-за беспорядков после матча голландского "Фейенорда"

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Полиция Роттердама задержала более 100 человек из-за беспорядков, которые возникли после матча 33-го тура чемпионата Нидерландов по футболу между местными "Эксельсиором" и "Фейенордом". Об этом сообщает голландская телекомпания RTL Nieuws.
Встреча прошла в воскресенье и завершилась победой "Эксельсиора" со счетом 3:0. После этого фанаты устроили беспорядки на улицах Роттердама. В результате было задержано 104 человека, 60 из которых уже отпущены. По остальным решение будет принято позднее, они предстанут перед судом или также будут отпущены, но с запретом на посещение следующего матча.
В турнирной таблице чемпионата Нидерландов "Фейенорд" занимает первое место, набрав 79 очков, у идущего вторым "Аякса" на один балл меньше. Матчи заключительного тура первенства пройдут 14 мая.