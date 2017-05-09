Алейников: "Спартаку" нужно обрести стабильность, чтобы поставить победы на поток

МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Основная задача московского "Спартака" после победы в чемпионате России по футболу - обрести стабильность. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер чемпионата Европы в составе сборной СССР Сергей Алейников.

В воскресенье по итогам матчей 27-го тура "Спартак" досрочно завоевал первую с 2001 года победу в чемпионате страны.

По мнению Алейникова, клуб может рассчитывать на то, чтобы поставить победы на поток.

"Скажем так, "Спартак" пришел к отправной точке, сейчас надо сделать, чтобы она не оказалась конечной. Те, кто работают с командой, знают, как работает система, они должны знать, как ее и улучшить. В "Ювентусе", после того как он был понижен в классе (в 2006 году - прим. ТАСС), люди серьезно задумались, что делать, одной из отправных точек стало строительство стадиона, одновременно шла реорганизация всей системы управления. Как мы видим, результат не заставил себя долго ждать, команда уже на протяжении пяти лет становится чемпионом, а сейчас есть возможность выиграть и шестой титул", - сказал он.

"Спартак" открыл новый стадион в 2014 году. "Отправная точка похожа, но я не знаю, насколько выстроена внутренняя система, - сравнил Алейников ситуации в "Спартаке" и "Ювентусе". - Ведь есть пример "Интера" - это богатейший клуб, обладает большими финансовыми возможностями, но все функционирует через пень-колоду".

"Когда нет системы, деньги играют относительную роль, - отметил собеседник ТАСС. - Мы все понимаем, мы все не ханжи, в современном мире без финансовой поддержки сложно чего-то добиться, но деньги должны стимулировать, толкать вперед. Деньги должны идти на втором месте, на первом должна быть организация".