Эксперт: сборная России по хоккею начнет играть в полную силу только к плей-офф ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 9 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею на предварительном этапе чемпионата мира играет не в полную силу, команда будет выглядеть мощнее в плей-офф. Такое мнение ТАСС по телефону высказал заслуженный тренер России Владимир Голубович.

Сборная России одержала победы в первых трех матчах турнира над командами Швеции, Италии и Германии и возглавляет группу А, матчи которой проходят в Кельне.

"По сравнению с прошлым годом, мы стали мастеровитее, это видно и по тому, как мы используем большинство. У нас хорошее видение площадки, понимание игры. Находимся в хорошей физической форме и в силовой борьбе вряд ли кому-то уступим, - сказал Голубович. - Что касается тактики, то у Олега Знарка очень много наигранных комбинаций, на чем игра строится и у канадцев".

"Сейчас идет проверка звеньев, сочетаний, и режим работы еще не тот, что будет в играх плей-офф. Хочется, чтобы такой скоротечный турнир мы прошли ровно", - подчеркнул он.

Средний возраст игроков сборной России равен 25 годам. "То, что у нас небольшой средний возраст, - наше преимущество, учитывая, что многие ребята уже опытные. Можно рассматривать этот факт через призму Олимпиады", - отметил Голубович.

Следующий матч россияне проведут 11 мая против команды Дании. Начало встречи в 17:15 мск.