Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Слушания в CAS по делу легкоатлетки Чичеровой пройдут 30-31 мая

Спорт
9 мая, 18:04 дата обновления: 9 мая, 18:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

В октябре 2016 года Международный олимпийский комитет объявил о лишении Чичеровой бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине

Поделиться
Материал из 1 страницы
Анна Чичерова

Анна Чичерова

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Слушания по делу олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Анны Чичеровой пройдут в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне 30-31 мая. Об этом сообщается на сайте CAS.

6 октября 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о лишении Чичеровой бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине, так как после перепроверки допинг-пробы у россиянки было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Позднее Чичерова подала апелляцию в CAS на решение МОК.

Смотрите также
Анна Чичерова

ВФЛА призвала не создавать ажиотаж вокруг лишения Чичеровой бронзы ОИ

Чичерова - олимпийская чемпионка 2012 года в Лондоне, обладательница золотой медали чемпионата мира 2011 года в южнокорейском Тэгу.

Кроме того, CAS подтвердил, что 15 мая пройдут слушания по делу отстраненных российских лыжников. Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин и Евгения Шаповалова 23 декабря 2016 года были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Основанием послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

19 июня CAS рассмотрит апелляцию Международного союза конькобежцев (ISU) по делу российской шорт-трекистки Александры Мальковой. В сентябре 2016 года она была дисквалифицирована на три месяца Союзом конькобежцев России на основании решения дисциплинарного антидопингового комитета, причины отстранения спортсменки не уточнялись.

Также CAS 23 мая рассмотрит апелляцию молдавского каноиста Сергея Тарновского, завоевавшего бронзовую медаль Олимпиады в Рио-де-Жанейро, на решение Международной федерации каноэ. Ранее на сайте Национального олимпийского комитета Молдавии появилась информация, что Тарновский дисквалифицирован на четыре года и опротестует это решение в CAS. В случае отрицательного решения суда, бронзовая награда Олимпиады-2016 может перейти к россиянину Илье Штокалову, финишировавшему четвертым. Штокалов уступил молдавскому спортсмену по результатам фотофиниша на дистанции 1000 м.

Смотрите также

ВФЛА: Чичерова и Кривошапка вернут олимпийские медали, если CAS не поддержит их иски

Легкоатлетка Чичерова опротестовала в CAS решение МОК лишить ее бронзы ОИ-2008

Чичерова думает над возможностью вернуть через суд олимпийскую медаль

IAAF: результаты Чичеровой за два года после ОИ-2008 будут аннулированы

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику павшим советским солдатам под Кельном
Хоккеисты сборной России
20
Сборная России обыграла команду Германии на ЧМ по хоккею
25
Российские хоккеисты забросили 10 шайб в победном матче ЧМ с итальянцами
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: поражение в ВОВ грозило бы истреблением российской нации
2
Посол США: шествие "Бессмертного полка" останется в памяти навсегда
3
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
4
Песков: отсутствие авиации на параде Победы объясняется только метеоусловиями
5
Апелляционный суд Амстердама отказался признавать российское решение о банкротстве ЮКОС
6
Из-за похолодания отключения горячей воды в Москве перенесли на 15 мая
7
Китай протестировал новый тип ракет на учениях в Бохайском заливе
Темы дня
Загрузка...
Реклама