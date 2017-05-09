Слушания в CAS по делу легкоатлетки Чичеровой пройдут 30-31 мая

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Слушания по делу олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Анны Чичеровой пройдут в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне 30-31 мая. Об этом сообщается на сайте CAS.

6 октября 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о лишении Чичеровой бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине, так как после перепроверки допинг-пробы у россиянки было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Позднее Чичерова подала апелляцию в CAS на решение МОК.

Чичерова - олимпийская чемпионка 2012 года в Лондоне, обладательница золотой медали чемпионата мира 2011 года в южнокорейском Тэгу.

Кроме того, CAS подтвердил, что 15 мая пройдут слушания по делу отстраненных российских лыжников. Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин и Евгения Шаповалова 23 декабря 2016 года были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Основанием послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

19 июня CAS рассмотрит апелляцию Международного союза конькобежцев (ISU) по делу российской шорт-трекистки Александры Мальковой. В сентябре 2016 года она была дисквалифицирована на три месяца Союзом конькобежцев России на основании решения дисциплинарного антидопингового комитета, причины отстранения спортсменки не уточнялись.

Также CAS 23 мая рассмотрит апелляцию молдавского каноиста Сергея Тарновского, завоевавшего бронзовую медаль Олимпиады в Рио-де-Жанейро, на решение Международной федерации каноэ. Ранее на сайте Национального олимпийского комитета Молдавии появилась информация, что Тарновский дисквалифицирован на четыре года и опротестует это решение в CAS. В случае отрицательного решения суда, бронзовая награда Олимпиады-2016 может перейти к россиянину Илье Штокалову, финишировавшему четвертым. Штокалов уступил молдавскому спортсмену по результатам фотофиниша на дистанции 1000 м.