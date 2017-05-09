Слушания по делу о расторжении контракта Зинченко с "Шахтером" пройдут в CAS 5 июля

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне проведет слушания по делу о досрочном расторжении контракта украинского футболиста Александра Зинченко с донецким "Шахтером" 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Зинченко покинул "Шахтер" в 2014 году, разорвав контракт в одностороннем порядке, после чего подписал соглашение с российским клубом "Уфа". В настоящее время права на него принадлежат английскому "Манчестер Сити", полузащитник выступает на правах аренды за голландский ПСВ. "Шахтер" обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой дать оценку этому переходу, в результате чего ФИФА обязала игрока заплатить клубу €8 тысяч.

Зинченко провел в нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов 11 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Кроме того, CAS 10 мая рассмотрит иск московского футбольного клуба "Торпедо" к польскому защитнику Адаму Кокошке. Футболист выступал за черно-белых в сезоне-2014/15, однако он разорвал контракт с клубом из-за задержек по выплате заработной платы.