Футбольная ассоциация Китая не нашла доказательств нападения Халка на тренера "Гуйчжоу"

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Футбольная ассоциация Китая не обнаружила доказательств нападения бывшего форварда "Зенита" Халка, выступающего за СИПГ из Шанхая, на помощника главного тренера "Гуйчжоу". Об этом сообщает издание Daily Mail.
В субботу СИПГ, который возглавляет бывший тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, разгромил "Гуйчжоу" со счетом 3:0. После матча главный тренер "Гуйчжоу" Ли Бин заявил, что Халк ударил его помощника Ю Мина. В свою очередь, СИПГ опроверг заявления тренера "Гуйчжоу" относительно действий бразильца.
"Насколько нам известно, ссора имела место быть во время перерыва матча, однако нет никаких доказательств того, что Халк совершил дисциплинарный проступок, - сказал заместитель директора правления лиги Ли Липэн. - Понятно, что обе стороны конфликта хотят выиграть, но этот инцидент не так серьезен, как думают люди. СИПГ предоставил все доказательства, имеющие отношение к данному делу".
В турнирной таблице чемпионата Китая СИПГ после восьми туров занимает второе место, набрав 17 очков, "Гуйчжоу" с шестью очками идет 14-м.