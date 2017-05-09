Сборная Норвегии обыграла команду Словении в матче чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Сборная Норвегии одержала победу над командой Словении со счетом 5:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матис Олимб (6-я минута), Кен-Андре Олимб (15), Кристиан Форсберг (19), Александер Райшенберг (39) и Патрик Торесен (60). У проигравших отличился Роберт Саболич (40).

В турнирной таблице группы B сборная Норвегии вышла на второе место, набрав в трех матчах шесть очков. Словенские хоккеисты идут седьмыми (1). В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Канады, Финляндии, Швейцарии, Чехии, Белоруссии и Франции.

Следующий матч сборная Норвегии проведет 11 мая против команды Чехии, словенцы 10 мая встретятся с финнами.