Хоккеисту "Сент-Луиса" Тарасенко не потребуется операция

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Российскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимиру Тарасенко не потребуется операция. Об этом в своем Twitter сообщил журналист STL Today Джереми Рутерфорд со ссылкой на генерального менеджера команды Дуга Армстронга.

Army says Tarasenko doesn't need surgery. #stlblues — Jeremy Rutherford (@jprutherford) 9 мая 2017 г.

Ранее главный тренер сборной России Олег Знарок сообщил, что Тарасенко ответил отказом на вызов в национальную команду для участия в чемпионате мира из-за травмы и что игроку потребуется операция.

"Армстронг сообщил, что Тарасенко не нуждается в операции", - написал Рутерфорд.

В ночь на 8 мая "Сент-Луис" уступил "Нэшвиллу" в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ (1:3) и завершил борьбу за Кубок Стэнли (2-4). В 82 матчах регулярного чемпионата Тарасенко набрал 75 (39 шайб + 36 передач) очков, в 11 играх плей-офф россиянин забросил три шайбы и отдал столько же результативных передач.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Кельне и Париже. Сборная России в трех матчах одержала три победы - над командами Швеции (2:1, по буллитам), Италии (10:1) и Германии (6:3).