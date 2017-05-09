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Хоккеисту "Сент-Луиса" Тарасенко не потребуется операция

Спорт
9 мая, 20:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

Ранее главный тренер сборной России Олег Знарок сообщил, что Тарасенко ответил отказом на вызов в национальную команду для участия в чемпионате мира из-за травмы и что игроку потребуется операция

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Владимир Тарасенко

Владимир Тарасенко

© AP Photo/Jeff Roberson

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Российскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимиру Тарасенко не потребуется операция. Об этом в своем Twitter сообщил журналист STL Today Джереми Рутерфорд со ссылкой на генерального менеджера команды Дуга Армстронга.

Ранее главный тренер сборной России Олег Знарок сообщил, что Тарасенко ответил отказом на вызов в национальную команду для участия в чемпионате мира из-за травмы и что игроку потребуется операция.

"Армстронг сообщил, что Тарасенко не нуждается в операции", - написал Рутерфорд.

В ночь на 8 мая "Сент-Луис" уступил "Нэшвиллу" в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ (1:3) и завершил борьбу за Кубок Стэнли (2-4). В 82 матчах регулярного чемпионата Тарасенко набрал 75 (39 шайб + 36 передач) очков, в 11 играх плей-офф россиянин забросил три шайбы и отдал столько же результативных передач.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Кельне и Париже. Сборная России в трех матчах одержала три победы - над командами Швеции (2:1, по буллитам), Италии (10:1) и Германии (6:3).

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