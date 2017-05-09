Каррера надеется, что не встретится с главным тренером "Челси" Конте в Лиге чемпионов

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" итальянец Массимо Каррера заявил, что не хотел бы в Лиге чемпионов встретиться с английским "Челси", который тренирует его соотечественник Антонио Конте. Слова специалиста приводит портал ITA Sport Press.
В воскресенье по итогам матчей 27-го тура "Спартак" досрочно завоевал первую с 2001 года победу в чемпионате страны. В следующем сезоне красно-белые сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.
"Мне все еще есть, чему учиться, я выиграл свой первый чемпионат, поэтому мне еще многое предстоит сделать, - сказал Каррера. - Здесь было тяжелее, чем могло показаться, еще летом у команды не было менталитета победителей, но сейчас я всем доволен".
"Что касается Лиги чемпионов, то сейчас мы думаем только о следующей игре, но я надеюсь, что мы не встретимся с Антонио Конте. Накануне я разговаривал с Леонидом Федуном, он поздравил меня. Мы нацелены усилить команду. Мы не сможем выиграть Лигу чемпионов, но мы можем вновь побороться за титул чемпиона России", - добавил специалист.
Каррера возглавил "Спартак" в августе 2016 года. До этого он работал помощником Конте в "Ювентусе" и сборной Италии.