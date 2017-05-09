Совет ФИФА утвердил квоты конфедераций на ЧМ-2026

МАНАМА, 9 мая. /ТАСС/. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил распределение квот между конфедерациями на чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщается в пресс-релизе ФИФА по итогам заседания совета.

На чемпионате мира 2026 года впервые выступят 48 стран - вместо 32, которые принимают участие в финальных турнирах с 1998 года.

Квоты распределены следующим образом: Европа - 16 сборных, Африка - 9,5 (будут проводиться стыковые матчи), Азия - 8,5, Северная и Центральная Америка, а также Южная Америка - по 6,5, Океания - 1,5.

По итогам отборочного турнира состоятся межконтинентальные матчи по системе плей-офф, по итогам которых определятся два последних участника чемпионата мира.

На проведение чемпионата мира пока подана одна заявка - о желании совместно провести турнир заявили США, Канада и Мексика.