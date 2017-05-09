Савицкис: рижскому "Динамо" недостает самоотдачи, которую демонстрирует сборная Латвии

КЕЛЬН /Германия/, 9 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной Латвии по хоккею Боб Хартли заставляет игроков выкладываться в каждом матче, чего не хватает рижскому клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис.

Сборная Латвии по хоккею на чемпионате мира выиграла три матча подряд (против команд Дании, Италии и Словакии) и возглавляет группу А со 100-процентным результатом. Хартли возглавил национальную команду перед нынешним сезоном.

"Главная заслуга Хартли в том, что он заставил игроков выкладываться в каждом матче, действовать с полной самоотдачей. Этого часто не хватает "Динамо", - сказал Савицкис.

Ранее сообщалось, что "Динамо" ведет переговоры с Хартли. Сам специалист заявил, что определится с клубом по окончании чемпионата мира.

"Мы продолжаем переговоры и посмотрим. Важный нюанс в том, что работа в сборной и в клубе - это разная нагрузка. Сборная на турнире проводит семь матчей, а команда КХЛ - 60", - отметил Савицкис.

Председатель совета директоров клуба прокомментировал выступление сборной Латвии на турнире. "Никогда на чемпионатах мира мы не выигрывали три матча подряд. Я также рад, что большую часть команды составляют игроки "Динамо", они вносят свою лепту в то, что что сборная так хорошо играет", - подчеркнул он.