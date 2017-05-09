Приз лучшему футболисту 2017 года по версии ФИФА будет вручен 23 октября в Лондоне

Праздничный салют в честь 72-й годовщины Победы. ВидеотрансляцияОбщество 9 мая, 22:03
Совет ФИФА утвердил квоты конфедераций на ЧМ-2026Спорт 9 мая, 21:46
ФИФА проводит расследование трансфера Поля Погба в "Манчестер Юнайтед"Спорт 9 мая, 21:45
Россия призывает ЕБРР к принятию решений, обеспечивающих устойчивое развитие банкаЭкономика и бизнес 9 мая, 21:42
Россия в СБ ООН напомнила о победе над фашизмом и призвала ЕС не заигрывать с неонацизмомПолитика 9 мая, 21:22
Самойлова хотела бы выступить на "Евровидении" в 2018 году с новой композициейКультура 9 мая, 20:59
ФИФА будет принимать заявки на проведение ЧМ-2026 до августаСпорт 9 мая, 20:59
Каррера надеется, что не встретится с главным тренером "Челси" Конте в Лиге чемпионовСпорт 9 мая, 20:40
Хоккеисту "Сент-Луиса" Тарасенко не потребуется операцияСпорт 9 мая, 20:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Церемония вручения приза лучшему игроку по итогам сезона-2016/17 по версии Международной федерации футбола (ФИФА) пройдет 23 октября в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
На протяжении шести предыдущих лет ФИФА вручала лучшему игроку планеты "Золотой мяч" совместно с редакцией журнала France Football. Однако с 2016 года французское издание, учредившее свой приз в 1956 году, и ФИФА вновь вручают награды по отдельности. Впервые ФИФА назвала лучшего футболиста года в 1991 году, тогда им стал немец Лотар Маттеус.
С 2008 года лучшими футболистами мира становились аргентинец Лионель Месси или португалец Криштиану Роналду. Аргентинец выиграл приз рекордные пять раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015), португалец - четыре (2008, 2013, 2014, 2016). Также Роналду дважды становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему игроку в Европе по версии France Football (2008, 2016).
В последний раз лауреатами по версиям ФИФА и France Football становились разные футболисты в 2004 году, когда "Золотой мяч" получил украинец Андрей Шевченко, а ФИФА назвала лучшим бразильца Роналдиньо.