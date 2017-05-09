Место проведения ЧМ-2026 может быть определено на конгрессе ФИФА в Москве

"Ювентус" обыграл "Монако" и вышел в финал футбольной Лиги чемпионовСпорт 9 мая, 23:39
Нанесший травму Мозякину немецкий хоккеист дисквалифицирован на два матчаСпорт 9 мая, 23:24
Асад: Запад пытается принизить роль СССР в победе над нацистской ГерманийОбщество 9 мая, 23:05
Болгария торжественно отметила 72-ю годовщину ПобедыОбщество 9 мая, 22:31
"Бессмертный полк" промаршировал в День Победы по городам АвстрииОбщество 9 мая, 22:31
Празднование Дня Победы в Москве завершил большой салютОбщество 9 мая, 22:24
На Кубе в День Победы отдали дань памяти погибшим советским воинамОбщество 9 мая, 22:17
Самойлова спела в Севастополе песню для "Евровидения" вместе с горожанамиКультура 9 мая, 22:10
Праздничный салют в честь 72-й годовщины Победы. ВидеотрансляцияОбщество 9 мая, 22:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАНАМА, 9 мая. /ТАСС/. Место проведения чемпионата мира по футболу 2026 года может быть определено на 68-м конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), который запланирован в Москве на 12-13 июня 2018 года. Об этом говорится в пресс-релизе ФИФА по итогам заседания совета.
На данный момент о намерении провести чемпионат мира 2026 года совместно заявили США, Канада и Мексика.
"На основе правил, определенных советом, администрация ФИФА должна установить выборную процедуру, в которой смогут принять участие только страны Африки, Океании, Южной Америки, а также Северной и Центральной Америки (так как действует правило ротации континентов, не позволяющее одной конфедерации принимать турниры чаще, чем раз в 12 лет). Чемпионат мира 2018 года пройдет в Европе (Россия), а 2022 года - в Азии (Катар). Заявки от претендентов на ЧМ-2026 должны быть поданы до 11 августа 2017 года, а страна- организатор будет выбрана на 68-м конгрессе", - говорится в релизе.
"Если 68-й конгресс не сделает выбор из имеющихся заявок, то доступ к процессу получат Европа и Азия. При этом конфедерация, уже выдвинувшая свои страны, будет исключена из выборного процесса. В таком случае решение будет принято на конгрессе 2020 года", - также говорится в заявлении.
Требования к заявкам включают в себя стадионы и инфраструктуру, соблюдение принципов защиты прав человека и охраны окружающей среды, предоставление документов, подтверждающих поддержку со стороны правительства государств, предоставление программы наследия турнира.
На чемпионате мира 2026 года впервые выступят 48 стран.