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Место проведения ЧМ-2026 может быть определено на конгрессе ФИФА в Москве

Спорт
9 мая, 22:20 UTC+3 МАНАМА МАНАМА 9, мая. /ТАСС

На данный момент о намерении провести турнир совместно заявили США, Канада и Мексика

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МАНАМА, 9 мая. /ТАСС/. Место проведения чемпионата мира по футболу 2026 года может быть определено на 68-м конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), который запланирован в Москве на 12-13 июня 2018 года. Об этом говорится в пресс-релизе ФИФА по итогам заседания совета.

На данный момент о намерении провести чемпионат мира 2026 года совместно заявили США, Канада и Мексика.

"На основе правил, определенных советом, администрация ФИФА должна установить выборную процедуру, в которой смогут принять участие только страны Африки, Океании, Южной Америки, а также Северной и Центральной Америки (так как действует правило ротации континентов, не позволяющее одной конфедерации принимать турниры чаще, чем раз в 12 лет). Чемпионат мира 2018 года пройдет в Европе (Россия), а 2022 года - в Азии (Катар). Заявки от претендентов на ЧМ-2026 должны быть поданы до 11 августа 2017 года, а страна- организатор будет выбрана на 68-м конгрессе", - говорится в релизе.

"Если 68-й конгресс не сделает выбор из имеющихся заявок, то доступ к процессу получат Европа и Азия. При этом конфедерация, уже выдвинувшая свои страны, будет исключена из выборного процесса. В таком случае решение будет принято на конгрессе 2020 года", - также говорится в заявлении.

Требования к заявкам включают в себя стадионы и инфраструктуру, соблюдение принципов защиты прав человека и охраны окружающей среды, предоставление документов, подтверждающих поддержку со стороны правительства государств, предоставление программы наследия турнира.

На чемпионате мира 2026 года впервые выступят 48 стран.

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