Нанесший травму Мозякину немецкий хоккеист дисквалифицирован на два матча

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Немец Патрик Хагер, который нанес травму капитану российской команды Сергею Мозякину в матче чемпионата мира, дисквалифицирован Международной федерацией хоккея на две игры турнира. Об этом сообщается на официальном сайте чемпионата мира.

Мозякин получил травму в матче со сборной Германии, который завершился победой российской команды со счетом 6:3. У хоккеиста, который был вынужден покинуть площадку после удара соперника, было подозрение на сотрясение мозга. Вопрос о его дальнейшем участии в чемпионате мира решится после повторного медицинского обследования 10 мая.

Дисциплинарный комитет постановил, что Хагер мог нанести Мозякину серьезную травму. Немецкий хоккеист сможет сыграть 13 мая против итальянцев. Сборная России следующий матч проведет 11 мая против датчан.