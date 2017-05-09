Сборная Дании по буллитам обыграла команду Словакии в матче ЧМ по хоккею

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Сборная Дании одержала победу над командой Словакии в серии буллитов со счетом 4:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никлас Хардт (17-я минута), Патрик Рассел (25) и Мортен Поульсен (40). У проигравших отличились Мартин Гернат (42), Марио Ближняк (47) и Михел Миклик (52). Решающий буллит на счету капитана датчан Мортена Грина.

В турнирной таблице группы А сборная Дании вышла на седьмое место, набрав два очка в трех матчах. Словаки идут на пятой позиции (3). В группе A, матчи которой проходят в Кельне, также выступают сборные России, Германии, США, Латвии, Швеции и Италии.

Следующий матч сборная Дании проведет 11 мая против команды России, словаки 10 мая встретятся с немцами.